Jogos de hoje (20/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Vasco x Fluminense
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Record / CazéTV / Premiere
Santos x Vitória
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) — Santos (SP)
Transmissão: SporTV / Premiere
Juventude x Red Bull Bragantino
Horário: 22h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi — Caxias do Sul (RS)
Transmissão: Premiere / Globo (onde aplicável)
Ferroviária x Paysandu
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Fonte Luminosa — Araraquara (SP)
Transmissão: ESPN / Disney+
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.Participe dos Grupos da Tribuna