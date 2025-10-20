Não perca!!

Jogos de hoje (20/10/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A


Vasco x Fluminense
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Record / CazéTV / Premiere

Santos x Vitória
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro) — Santos (SP)
Transmissão: SporTV / Premiere

Juventude x Red Bull Bragantino
Horário: 22h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi — Caxias do Sul (RS)
Transmissão: Premiere / Globo (onde aplicável)

Ferroviária x Paysandu
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Fonte Luminosa — Araraquara (SP)
Transmissão: ESPN / Disney+

