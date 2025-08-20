Jogos de hoje (20/08/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje:

Copa Libertadores

Internacional × Flamengo — 21:30 — Estádio Beira-Rio (Porto Alegre) — Transmissão: TV Globo.

Campeonato Brasileiro

Juventude × Vasco — 19:00 — Transmissão: Premiere.

Copa do Nordeste

Bahia × Ceará (Copa do Nordeste — semifinal) — 21:30 — Arena Fonte Nova (Salvador) — Transmissão: ESPN

CSA × Confiança (Copa do Nordeste — semifinal) — 21:30 — Estádio Rei Pelé (Maceió) — Transmissão: ESPN

Campeonatos de base

RB Bragantino (Sub-20) × Palmeiras (Sub-20)

18h00 — SporTV

Atlético-MG (Sub-17) × Cruzeiro (Sub-17)

15h00 — Galo TV / canais oficiais.

Fluminense (Sub-17) × Fortaleza (Sub-17)

15h00 — Transmissão: canais oficiais dos clubes / YouTube.

Athletico-PR (Sub-17) × Grêmio (Sub-17)

15h00 — Transmissão: canais oficiais dos clubes.

Botafogo (Sub-17) × Red Bull Bragantino (Sub-17)

15h00 — canais oficiais dos clubes / YouTube.