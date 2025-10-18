Jogos de hoje (18/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Corinthians x Atlético-MG

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Transmissão: Amazon Prime Video.

Internacional x Sport

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere.

Cruzeiro x Fortaleza

Horário: 21h00 (Horário de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Sportv / Premiere.

Campeonato Brasileiro – Série B

Atlético-GO x Vila Nova

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

Transmissão: RedeTV / ESPN (Disney+) e Desimpedidos

América-MG x CRB

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: ESPN (Disney+).

Remo x Athletic

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Transmissão: ESPN (Disney+)