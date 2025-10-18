Jogos de hoje (18/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Corinthians x Atlético-MG
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Transmissão: Amazon Prime Video.
Internacional x Sport
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
Transmissão: Premiere.
Cruzeiro x Fortaleza
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Sportv / Premiere.
Campeonato Brasileiro – Série B
Atlético-GO x Vila Nova
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
Transmissão: RedeTV / ESPN (Disney+) e Desimpedidos
América-MG x CRB
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
Transmissão: ESPN (Disney+).
Remo x Athletic
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Mangueirão, Belém (PA)
Transmissão: ESPN (Disney+)