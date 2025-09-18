Jogos de hoje (18/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Libertadores

LDU x São Paulo

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado

Transmissão: Paramount +

Flamengo x Estudiantes

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: Disney +

Campeonato Brasileiro – Série B

Botafogo-SP x Operário

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena NicNet

Transmissão: Disney+