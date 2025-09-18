Jogos de hoje (18/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Copa Libertadores
LDU x São Paulo
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado
Transmissão: Paramount +
Flamengo x Estudiantes
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Disney +
Campeonato Brasileiro – Série B
Botafogo-SP x Operário
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena NicNet
Transmissão: Disney+
