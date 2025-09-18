Fica de olho!

Jogos de hoje (18/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Flamengo joga hoje pela Libertadores
Flamengo joga hoje na Libertadores. Foto: Divulgação/ Flamengo

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Libertadores

LDU x São Paulo
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado
Transmissão: Paramount +

Flamengo x Estudiantes
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Disney +

Campeonato Brasileiro – Série B

Botafogo-SP x Operário
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena NicNet
Transmissão: Disney+

