Jogos de hoje (18/08/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Confira os jogos de hoje!:
Brasileirão Série A
- 20h – Mirassol x Cruzeiro – transmissão: SporTV e Premiere
Brasileirão Série B
- 19h – Volta Redonda x CRB – ESPN e Disney+, além de SportyNet
- 21h – Athletic (Criciúma) x Criciúma – Disney+
Brasileirão Série C
- 19h30 – Tombense x Caxias – SportyNet+ e DAZN
- 19h30 – Ypiranga-RS x Botafogo-PB – SportyNet (TV fechada, SportyNet+, e YouTube)
Brasileirão Série D
- 20h30 – Santa Cruz x Altos – Metrópoles (YouTube)
Brasileirão Feminino Série A2 (semifinal)
- 21h – Santos (F) x Atlético-MG (F) – TV Brasil
Premier League (Inglês)
- 16h – Leeds x Everton – ESPN4 e Disney+
La Liga (Espanhol)
- 16h – Elche x Real Betis – Disney+
Copa da Itália
- 13h00 – Audace Cerignola x Hellas Verona – SportyNet (YouTube)
- 13h30 – Spezia x Sampdoria – SportyNet (TV fechada e YouTube)
- 15h45 – Udinese x Carrarese – SportyNet (YouTube)
- 16h15 – Torino x Modena – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Copa da Alemanha
- 13h – Dynamo Dresden x Mainz 05 – Disney+
- 13h – Preussen Münster x Hertha Berlin – Disney+
- 15h45 – Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund – Disney+
Segunda Divisão Espanhola
- 14h – Sporting Gijón x Córdoba – Disney+
- 16h30 – Almería x Albacete – Disney+
Campeonato Turco
- 15h30 – Kasimpasa x Trabzonspor – Disney+
Campeonato Português
- 16h15 – Gil Vicente x Porto – ESPN3 e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h – Sarmiento Junín x Atlético Tucumán
Campeonato Uruguaio
- 19h – Cerro Largo x Danubio – Disney+
