Jogos de hoje (18/08/25): Quem joga e onde assistir?

18/08/25
Cruzeiro joga hoje contra o Mirassol.
Cruzeiro joga hoje contra o Mirassol. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje!:

Brasileirão Série A

  • 20h – Mirassol x Cruzeiro – transmissão: SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

  • 19h – Volta Redonda x CRB – ESPN e Disney+, além de SportyNet
  • 21h – Athletic (Criciúma) x Criciúma – Disney+

Brasileirão Série C

  • 19h30 – Tombense x Caxias – SportyNet+ e DAZN
  • 19h30 – Ypiranga-RS x Botafogo-PB – SportyNet (TV fechada, SportyNet+, e YouTube)

Brasileirão Série D

  • 20h30 – Santa Cruz x Altos – Metrópoles (YouTube)

Brasileirão Feminino Série A2 (semifinal)

  • 21h – Santos (F) x Atlético-MG (F) – TV Brasil
Premier League (Inglês)

  • 16h – Leeds x Everton – ESPN4 e Disney+

La Liga (Espanhol)

  • 16h – Elche x Real Betis – Disney+

Copa da Itália

  • 13h00 – Audace Cerignola x Hellas Verona – SportyNet (YouTube)
  • 13h30 – Spezia x Sampdoria – SportyNet (TV fechada e YouTube)
  • 15h45 – Udinese x Carrarese – SportyNet (YouTube)
  • 16h15 – Torino x Modena – SportyNet (TV fechada e YouTube)

Copa da Alemanha

  • 13h – Dynamo Dresden x Mainz 05 – Disney+
  • 13h – Preussen Münster x Hertha Berlin – Disney+
  • 15h45 – Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund – Disney+

Segunda Divisão Espanhola

  • 14h – Sporting Gijón x Córdoba – Disney+
  • 16h30 – Almería x Albacete – Disney+

Campeonato Turco

  • 15h30 – Kasimpasa x Trabzonspor – Disney+

Campeonato Português

  • 16h15 – Gil Vicente x Porto – ESPN3 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h – Sarmiento Junín x Atlético Tucumán

Campeonato Uruguaio

  • 19h – Cerro Largo x Danubio – Disney+
