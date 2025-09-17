Jogos de hoje (17/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Copa Libertadores
River Plate x Palmeiras
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: El Monumental
Transmissão: TV Globo e Disney+
Copa Sul-americana
Bolívar x Atlético-MG
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Hernando Siles Stadium
Transmissão: Disney +
Campeonato Brasileiro – Série A
Botafogo x Mirassol
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos
Transmissão: Premiere
