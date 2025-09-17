Noite de copa!!

Jogos de hoje (17/09/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje contra o River. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Copa Libertadores

River Plate x Palmeiras
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: El Monumental
Transmissão: TV Globo e Disney+

+ Leia mais

Copa Sul-americana

Bolívar x Atlético-MG
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Hernando Siles Stadium
Transmissão: Disney +

+ Leia mais

Campeonato Brasileiro – Série A

Botafogo x Mirassol
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos
Transmissão: Premiere

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna