Jogos de hoje (16/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Grêmio x São Paulo
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: SporTV / Premiere.
Fluminense x Juventude
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Amazon Prime Video (transmissão exclusiva/streaming)
Vitória x Bahia
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador
Transmissão: SporTV / Premiere (cobertura Pay-TV e plataformas associadas).
