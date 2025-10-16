Anota ai!!

Jogos de hoje (16/10/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
São Paulo joga hoje na Libertadores.
São Paulo joga hoje. Foto: Divulgação/São Paulo.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Grêmio x São Paulo
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: SporTV / Premiere.

Fluminense x Juventude
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Amazon Prime Video (transmissão exclusiva/streaming)

Vitória x Bahia
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador
Transmissão: SporTV / Premiere (cobertura Pay-TV e plataformas associadas).

