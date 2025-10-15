Acabou a Data FIFA!

Jogos de hoje (15/10/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/10/25 08h13
Flamengo joga hoje pela Libertadores
Flamengo joga hoje. Foto: Divulgação/ Flamengo

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Palmeiras x Bragantino
 Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque
Transmissão: Premiere

Botafogo x Flamengo
 Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Nilton Santos
Transmissão: Premiere

Mirassol x Internacional
 Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia
Transmissão: Premiere

Sportv x Ceará
 Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro
Transmissão: Premiere

+ Leia mais

Santos x Corinthians
 Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Vila Belmiro
Transmissão: TV Globo e GE TV

Atlético-MG x Cruzeiro
 Horário: 07h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: TV Globo e Premiere

Fortaleza x Vasco
 Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: TV Globo e Premiere

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna