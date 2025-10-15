Jogos de hoje (15/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Palmeiras x Bragantino
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque
Transmissão: Premiere
Botafogo x Flamengo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Nilton Santos
Transmissão: Premiere
Mirassol x Internacional
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia
Transmissão: Premiere
Sportv x Ceará
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro
Transmissão: Premiere
Santos x Corinthians
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Vila Belmiro
Transmissão: TV Globo e GE TV
Atlético-MG x Cruzeiro
Horário: 07h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: TV Globo e Premiere
Fortaleza x Vasco
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: TV Globo e Premiere