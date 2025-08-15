Jogos de hoje (15/08/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: abertura de ligas e jogos do Brasileirão masculino, feminino e de base. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro Série B
- 20h — Amazonas x América-MG — ESPN e Disney+
Brasileirão Feminino (Quartas de Final)
- 15h — América-MG x Santos — Ao vivo no ge.globo
- 19h — Palmeiras x Santos — Record News, Space, CazéTV e HBO Max
- 21h — Corinthians x Bahia — SporTV
Brasileirão Sub-20 (Semifinal)
- 18h30 — Palmeiras x Cruzeiro — SporTV
- 19h — RB Bragantino x Athletico-PR — Massa Bruta TV (YouTube)
La Liga (Espanha)
- 14h — Girona x Rayo Vallecano — Disney+
Premier League (Inglaterra)
- 16h — Liverpool x Bournemouth — ESPN e Disney+
Ligue 1 (França)
- 15h45 — Rennes x Olympique de Marselha — CazéTV
Copa da Alemanha
- 13h — Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen — ESPN 4 e Disney+
- 13h — FC Gutersloh x Union Berlin — Disney+
- 15h45 — Arminia Bielefeld x Werder Bremen — Disney+
Copa da Itália
- 13h — Empoli x Reggiana — SportyNet (YouTube)
- 13h30 — Sassuolo x Catanzaro — SportyNet (YouTube)
- 15h45 — Lecce x Juve Stabia — SportyNet (YouTube)
- 16h15 — Genoa x Vicenza — SportyNet (YouTube)
Campeonato Argentino
- 19h — Instituto x Unión Santa Fé — Disney+
- 21h — Racing x Tigre — ESPN 4 e Disney+
Copa da Liga Escocesa
- 15h45 — Celtic x Falkirk — Canal GOAT
