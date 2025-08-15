Fica ligado!

Jogos de hoje (15/08/25): Quem joga e onde assistir?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 15/08/25 11h30
Liverpool estreia hoje na Premier League
Liverpool estreia hoje na Premier League. Foto: Divulgação/Liverpool

Veja os principais jogos de hoje: abertura de ligas e jogos do Brasileirão masculino, feminino e de base. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro Série B

  • 20h — Amazonas x América-MG — ESPN e Disney+

Brasileirão Feminino (Quartas de Final)

  • 15h — América-MG x Santos — Ao vivo no ge.globo
  • 19h — Palmeiras x Santos — Record News, Space, CazéTV e HBO Max
  • 21h — Corinthians x Bahia — SporTV

Brasileirão Sub-20 (Semifinal)

  • 18h30 — Palmeiras x Cruzeiro — SporTV
  • 19h — RB Bragantino x Athletico-PR — Massa Bruta TV (YouTube)
La Liga (Espanha)

  • 14h — Girona x Rayo Vallecano — Disney+

Premier League (Inglaterra)

  • 16h — Liverpool x Bournemouth — ESPN e Disney+

Ligue 1 (França)

  • 15h45 — Rennes x Olympique de Marselha — CazéTV

Copa da Alemanha

  • 13h — Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen — ESPN 4 e Disney+
  • 13h — FC Gutersloh x Union Berlin — Disney+
  • 15h45 — Arminia Bielefeld x Werder Bremen — Disney+

Copa da Itália

  • 13h — Empoli x Reggiana — SportyNet (YouTube)
  • 13h30 — Sassuolo x Catanzaro — SportyNet (YouTube)
  • 15h45 — Lecce x Juve Stabia — SportyNet (YouTube)
  • 16h15 — Genoa x Vicenza — SportyNet (YouTube)

Campeonato Argentino

  • 19h — Instituto x Unión Santa Fé — Disney+
  • 21h — Racing x Tigre — ESPN 4 e Disney+

Copa da Liga Escocesa

  • 15h45 — Celtic x Falkirk — Canal GOAT
