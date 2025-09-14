Jogos de hoje (14/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Bragantino x Sport

Horário: 11h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques

Transmissão: Premiere

Atlético-MG x Santos

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena MRV

Transmissão: Premiere

Juventude x Flamengo

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

Transmissão: Prime Video

São Paulo x Botafogo

Horário: 17h30 (Horário de Brasília)

Local: Morumbi

Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere

Vasco x Ceará

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: São Januário

Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Operário x Cuiabá

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger

Transmissão: Disney +

Athletic x Botafogo-SP

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal

Transmissão: Disney +