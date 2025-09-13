Sabadou com futebol!!

Jogos de hoje (13/09/25): Quem joga e onde assistir?

Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje contra o Inter. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Grêmio x Mirassol
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Premiere

Fortaleza x Vitória
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: Premiere

Palmeiras x Internacional
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz parque
Transmissão:Sportv e Premiere

Fluminense x Corinthians
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x America-MG
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Mangueirão
Transmissão: Disney +

Vila Nova x Remo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local:Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Transmissão: Disney +

