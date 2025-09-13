Jogos de hoje (13/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Confira os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Grêmio x Mirassol
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Transmissão: Premiere
Fortaleza x Vitória
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: Premiere
Palmeiras x Internacional
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz parque
Transmissão:Sportv e Premiere
Fluminense x Corinthians
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Paysandu x America-MG
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Mangueirão
Transmissão: Disney +
Vila Nova x Remo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local:Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga
Transmissão: Disney +