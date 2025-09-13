Jogos de hoje (13/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Confira os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Grêmio x Mirassol

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio

Transmissão: Premiere

Fortaleza x Vitória

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Transmissão: Premiere

Palmeiras x Internacional

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Allianz parque

Transmissão:Sportv e Premiere

Fluminense x Corinthians

Horário: 21h00 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x America-MG

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Mangueirão

Transmissão: Disney +

Vila Nova x Remo

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local:Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga

Transmissão: Disney +