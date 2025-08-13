Jogos de hoje (13/08/25): Quem joga e onde assistir?

Hoje no futebol brasileiro apenas dois brasileiros entram em campo. Flamengo e Internacional se enfrentam nas oitavas de final da Copa Libertadores.
Saiba do confronto de hoje:
Flamengo x Internacional
21h30
Onde assistir: TV Globo e Disney +
A partida será no Maracanã que ja esta com os ingressos esgotados.
O Internacional, que vem de vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino na última rodada do campeonato, busca se afastar de vez de um momento instável. Um bom resultado no Maracanã pode dar mais confiança para a decisão no Beira-Rio.
Provável time colorado: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias
O Flamengo mantém o Brasileirão como prioridade em 2025, mas não pretende repetir a postura adotada na Copa do Brasil, quando poupou parte do elenco. A equipe ajustou o planejamento e deve entrar em campo com o que tiver de melhor à disposição do técnico Filipe Luís, visando competir com força nas duas frentes que restam na temporada.
Provável Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan (Evertton Araujo); Luiz Araújo, Plata, Samuel Lino e Pedro.
A equipe de arbitragem é composta 100% por argentinos. confira os escalados:
- Árbitro: Darío Herrera (Argentina)
- Assistente 1: Gabriel Chade (Argentina)
- Assistente 2: Facundo Rodríguez (Argentina)
- VAR: Hernán Mastrángelo (Argentina)