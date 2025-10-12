Jogos de hoje (12/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série B
Novorizontino x Operário
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi
Transmissão: Disney +
Vila Nova x Amazonas
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio OBA
Transmissão: Disney+
Criciúma x América-MG
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse
Transmissão: Disney+
Cuiabá x Coritiba
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Disney+
