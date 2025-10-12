De olho na Série B!

Jogos de hoje (12/10/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Coritiba joga hoje
Coritiba joga hoje buscando manter a liderança. Foto: JP Pacheco/ Coritiba

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Novorizontino x Operário
 Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi
Transmissão: Disney +

Vila Nova x Amazonas
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio OBA
Transmissão: Disney+

Criciúma x América-MG
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Heriberto Hülse
Transmissão: Disney+

Cuiabá x Coritiba
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Disney+

