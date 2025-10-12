Jogos de hoje (12/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De olho na Série B!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Novorizontino x Operário

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

Transmissão: Disney +

Vila Nova x Amazonas

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio OBA

Transmissão: Disney+

Criciúma x América-MG

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse

Transmissão: Disney+

Cuiabá x Coritiba

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Disney+