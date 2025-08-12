Jogos de hoje (12/08/25): Quem joga e onde assistir?

Hoje no futebol brasileiro ocorrem jogos das oitavas de final da Copa Libertadores e Sul-Americana e também a ultima partida da 21° rodada da Serie B.
Confira os jogos de hoje:
Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)
19h
Onde assistir: Disney +
Arena Castelão
Atlético Nacional (COL) x São Paulo
21h30
Onde assistir: Paramount +
Estádio Atanasio Girardot
Copa Sul-Americana
América de Cali x Fluminense
21h30
Onde assistir: Paramount +
Estádio Olímpico Pascual Guerrero
Série B
CRB x Athletic
19h30
Onde assistir: Disney +
Estádio Rei Pelé
