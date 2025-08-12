prepara a pipoca!

Jogos de hoje (12/08/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 12/08/25 11h34
Arte Libertadores
as primeiras partidas das oitavas de final da Libertadores acontecem hoje.

Hoje no futebol brasileiro ocorrem jogos das oitavas de final da Copa Libertadores e Sul-Americana e também a ultima partida da 21° rodada da Serie B.

Confira os jogos de hoje:

Fortaleza x Vélez Sarsfield (ARG)

19h

Onde assistir: Disney +

Arena Castelão

Atlético Nacional (COL) x São Paulo

21h30

Onde assistir: Paramount +

Estádio Atanasio Girardot

+ Leia mais

Copa Sul-Americana

América de Cali x Fluminense

21h30

Onde assistir: Paramount +

Estádio Olímpico Pascual Guerrero

Série B

CRB x Athletic

19h30

Onde assistir: Disney +

Estádio Rei Pelé

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna