Jogos de hoje (11/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Palmeiras x Juventude

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Athletic x Goiás

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal

Transmissão: Disney+