Jogos de hoje (11/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Palmeiras x Juventude
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Athletic x Goiás
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Disney+
