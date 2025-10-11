Não perca!

Jogos de hoje (11/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Palmeiras x Juventude
 Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque
Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Athletic x Goiás
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Disney+

