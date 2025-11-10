Jogos de hoje (10/11/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Segunda de Série B

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B



Chapecoense x América-MG

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá — Chapecó (SC)

Transmissão: Disney+ / ESPN

Botafogo-SP x Amazonas

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Nicnet (Santa Cruz) — Ribeirão Preto (SP)

Transmissão: Disney+ / ESPN.