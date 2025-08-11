Anota ai!!!

Jogos de hoje (10/08/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/08/25 12h06

Hoje ocorrem jogos de duas principais divisões do campeonato brasileiros. Serie A e B, na serie A jogos validos pela 19° rodada e da 21° rodada da Série B.

Confira os jogos de hoje:

Serie A

Juventude x Corinthians

20h00

Onde assistir: Sportv e Premiere

Estádio Alfredo Jaconi

Serie B

Criciuma X Athletico

19h

Onde assistir: Disney +

Estádio Heriberto Hülse

Paysandu x Vila Nova

21h30

Onde assistir: Disney +

Estádio Banpará Curuzu


Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna