Jogos de hoje (10/08/25): Quem joga e onde assistir?

Hoje ocorrem jogos de duas principais divisões do campeonato brasileiros. Serie A e B, na serie A jogos validos pela 19° rodada e da 21° rodada da Série B.

Confira os jogos de hoje:

Serie A

Juventude x Corinthians

20h00

Onde assistir: Sportv e Premiere

Estádio Alfredo Jaconi

Serie B

Criciuma X Athletico

19h

Onde assistir: Disney +

Estádio Heriberto Hülse

Paysandu x Vila Nova

21h30

Onde assistir: Disney +

Estádio Banpará Curuzu





