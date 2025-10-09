Jogos de hoje (09/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série B
Ferroviária x Chapecoense
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa
Transmissão: Disney +
Coritiba x Atlético-GO
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira
Transmissão: Disney+
Remo x Athletico
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Baenão
Transmissão: Disney+
