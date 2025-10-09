Jogos de hoje (09/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Ferroviária x Chapecoense

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa

Transmissão: Disney +

Coritiba x Atlético-GO

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira

Transmissão: Disney+

Remo x Athletico

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Banpará Baenão

Transmissão: Disney+