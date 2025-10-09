Dupla Athletiba em campo!

Jogos de hoje (09/10/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Athletico enfrenta a Chape em busca de se aproximar mais ainda do G4
Athletico joga hoje buscando se fixar no G4. Foto: Divulgação/Athletico.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Ferroviária x Chapecoense
 Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa
Transmissão: Disney +

Coritiba x Atlético-GO
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira
Transmissão: Disney+

Remo x Athletico
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Baenão
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna