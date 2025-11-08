Jogos de hoje (08/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Sport Recife x Atlético Mineiro
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro — Recife (PE)
Transmissão: Premiere
Vasco da Gama x Juventude
Horário: 18h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio São Januário — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Sportv e Premiere
Internacional x Bahia
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Beira-Rio — Porto Alegre (RS)
Transmissão: Premiere
São Paulo x Red Bull Bragantino
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Vila Belmiro — Santos (SP)
Transmissão: Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Grêmio Novorizontino x Remo
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi — Novo Horizonte (SP)
Transmissão: Disney+ / ESPN
Athletico Paranaense x Volta Redonda
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena da Baixada — Curitiba (PR)
Transmissão: Disney+ / ESPN