Jogos de hoje (08/10/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Galo volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro
Galo volta a campo hoje pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Divulgação/Atletico-MG

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Atlético-MG x Sport
 Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Premiere

Mirassol x Fluminense
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia
Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Cuiabá x Novorizontino
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Disney+

Operário x Athletic
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Germano Krüger
Transmissão: Disney+

Avaí x Volta Redonda
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Ressacada
Transmissão: Disney+

América-MG x Vila Nova
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Santa Cruz
Transmissão: Disney+

