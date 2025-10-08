Jogos de hoje (08/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Atlético-MG x Sport

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena MRV

Transmissão: Premiere

Mirassol x Fluminense

Horário: 21h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Campos Maia

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Cuiabá x Novorizontino

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

Transmissão: Disney+

Operário x Athletic

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger

Transmissão: Disney+

Avaí x Volta Redonda

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Ressacada

Transmissão: Disney+

América-MG x Vila Nova

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Santa Cruz

Transmissão: Disney+