Jogos de hoje (08/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Atlético-MG x Sport
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Premiere
Mirassol x Fluminense
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Cuiabá x Novorizontino
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal
Transmissão: Disney+
Operário x Athletic
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Germano Krüger
Transmissão: Disney+
Avaí x Volta Redonda
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Ressacada
Transmissão: Disney+
América-MG x Vila Nova
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Santa Cruz
Transmissão: Disney+
