Jogos de hoje (08/08/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para quem quiser sextar assistindo o futebol brasileiro, hoje ocorre dois jogos que abrem a 21° rodada da Serie B. Amazonas e Ferroviária disputam contra a parte de baixo da tabela e Coritiba e Chapecoense brigam na parte de cima.

Confira os jogos de hoje:

Serie B

Ferroviaria X Amazonas

19h

Onde assistir: Disney +

Arena Fonte Luminosa

Ambas equipes lutam contra a parte debaixo da tabela, a Ferroviária está a dois pontos da zona de rebaixamento precisa vencer se quiser ter alivio no campeonato já o Amazonas é o lanterna da competição e busca reencontrar a vitória que já não vem há três jogos.

Coritiba x Chapecoense

21h35

Onde assistir: Disney +

Estádio Couto Pereira

Diferente do primeiro confronto da noite, o Coxa e a Chape lutam pela parte de cima da tabela, o Coritiba se vencer vira líder novamente e a Chapecoense se vencer se consolida na zona de acesso e sai do quarto rumo ao terceiro lugar.