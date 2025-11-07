Jogos de hoje (07/11/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B



Athletic Club x Ferroviária

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal — São João del Rei (MG)

Transmissão: Disney+ / ESPN

Cuiabá x Goiás

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal — Cuiabá (MT)

Transmissão: Disney+