Jogos de hoje (07/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série B
Athletic Club x Ferroviária
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal — São João del Rei (MG)
Transmissão: Disney+ / ESPN
Cuiabá x Goiás
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal — Cuiabá (MT)
Transmissão: Disney+
