Sextou com Série B!

Jogos de hoje (07/11/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Goiás luta para voltar ao G-4.
Goiás luta para voltar ao G-4. Foto: Divulgação/ Athletic

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B


Athletic Club x Ferroviária
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal — São João del Rei (MG)
Transmissão: Disney+ / ESPN

Cuiabá x Goiás
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Pantanal — Cuiabá (MT)
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna