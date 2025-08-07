Jogos de hoje (07/08/25): Quem joga e onde assistir?

Nesta quinta-feira ocorrem os dois últimos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil quem avançar leva para casa do valor de R$ 4.470.750 e também a vaga entre os oitos melhores times do Brasil.
Na última quarta-feira ocorreram seis jogos que definiram os primeiros classificados para as quartas de final, que irá acontecer entre os dias 27 de agosto e 11 de setembro.
Confira os jogos de hoje:
Copa do Brasil
Vasco X CSA
20h
Onde assistir: Sportv e Premiere
Estádio São Januário
Vasco e CSA vão para o tudo ou nada já que o primeiro jogo da disputa terminou em 0x0 quem vencer por qualquer placar se classifica.
CRB x Cruzeiro
21h
Onde assistir: Amazon Prime
Estádio Rei Pele
CRB e Cruzeiro também entram em campo só pensando na vitória, o primeiro jogo no Mineirão também terminou sem gols para ambas as equipes.
