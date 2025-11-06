dia de classico!

Jogos de hoje (06/11/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A


Fluminense x Mirassol
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere

Ceará x Fortaleza
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão — Fortaleza (CE)
Transmissão: Premiere

Palmeiras x Santos
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque — São Paulo (SP)
Transmissão: SporTV / Premiere.

