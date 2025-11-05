Jogos de hoje (05/11/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A



Red Bull Bragantino x Corinthians

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques — Bragança Paulista (SP)

Transmissão: Premiere

Vitória x Internacional

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Manoel Barradas (Barradão) — Salvador (BA)

Transmissão: Premiere

Sport Recife x Juventude

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Ilha do Retiro — Recife (PE)

Transmissão: Premiere

Botafogo x Vasco da Gama

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos — Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Amazon Prime

Grêmio x Cruzeiro

Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio — Porto Alegre (RS)

Transmissão: Premiere

Atlético Mineiro x Bahia

Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena MRV — Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere

São Paulo x Flamengo

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro — Santos (SP)

Transmissão: Globo / Premiere.