Jogos de hoje (05/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Red Bull Bragantino x Corinthians
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Cícero de Souza Marques — Bragança Paulista (SP)
Transmissão: Premiere
Vitória x Internacional
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Manoel Barradas (Barradão) — Salvador (BA)
Transmissão: Premiere
Sport Recife x Juventude
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro — Recife (PE)
Transmissão: Premiere
Botafogo x Vasco da Gama
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Nilton Santos — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Amazon Prime
Grêmio x Cruzeiro
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena do Grêmio — Porto Alegre (RS)
Transmissão: Premiere
Atlético Mineiro x Bahia
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV — Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Premiere
São Paulo x Flamengo
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Vila Belmiro — Santos (SP)
Transmissão: Globo / Premiere.