Jogos de hoje (05/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Vasco x Vitória
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: São Januário
Transmissão: Premiere e TV Globo
São Paulo x Palmeiras
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Morumbis
Transmissão: Premiere e TV Globo
Bahia x Flamengo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Casa de Apostas Fonte Nova
Transmissão: Premiere
Juventude x Fortaleza
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi
Transmissão: Premiere
Cruzeiro x Sport
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Mineirão
Transmissão: Sportv e Premiere
Ceará x Santos
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Castelão
Transmissão: Prime Vídeo
Campeonato Brasileiro – Série B
Operário x Remo
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Germano Krüger
Transmissão: Disney+
Atlético-GO x Athletico
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly
Transmissão: Disney+