Jogos de hoje (05/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Não fique de fora!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Vasco x Vitória

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: São Januário

Transmissão: Premiere e TV Globo

São Paulo x Palmeiras

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Morumbis

Transmissão: Premiere e TV Globo

Bahia x Flamengo

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Casa de Apostas Fonte Nova

Transmissão: Premiere

Juventude x Fortaleza

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi

Transmissão: Premiere

Cruzeiro x Sport

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Mineirão

Transmissão: Sportv e Premiere

Ceará x Santos

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Castelão

Transmissão: Prime Vídeo

Campeonato Brasileiro – Série B

Operário x Remo

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger

Transmissão: Disney+

Atlético-GO x Athletico

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly

Transmissão: Disney+