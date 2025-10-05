Não fique de fora!

Jogos de hoje (05/10/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Athletico engata cinco vitorias na serie B e esta a um ponto do G-4.
Se vencer o Athletico assume a liderança da Série B. Foto: Divulgação/ Athletico

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Vasco x Vitória
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: São Januário
Transmissão: Premiere e TV Globo

São Paulo x Palmeiras
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Morumbis
Transmissão: Premiere e TV Globo

Bahia x Flamengo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Casa de Apostas Fonte Nova
Transmissão: Premiere

Juventude x Fortaleza
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi
Transmissão: Premiere

Cruzeiro x Sport
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Mineirão
Transmissão: Sportv e Premiere

Ceará x Santos
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Castelão
Transmissão: Prime Vídeo

Campeonato Brasileiro – Série B

Operário x Remo
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Germano Krüger
Transmissão: Disney+

Atlético-GO x Athletico
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Antônio Accioly
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna