Jogos de hoje (04/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Copa do Brasil Feminina


São Paulo x Palmeiras
Horário: 11h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Schürig— São Paulo (SP)
Transmissão: Sem transmissão confirmada

Ferroviária x Bahia
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Luminosa— Araraquara (SP)
Transmissão: Sem transmissão confirmada

