Jogos de hoje (04/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Fluminense x Atlético-Mg

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal

Transmissão: Premiere

Bragantino x Grêmio

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques

Transmissão: Premiere

Internacional x Botafogo

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Beira-Rio

Transmissão: Premiere

Corinthians x Mirassol

Horário: 21h00 (Horário de Brasília)

Local: Neo Quimica Arena

Transmissão: Sportv

Campeonato Brasileiro – Série B

Chapecoense x Novorizontino

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Condá

Transmissão: Disney+

Volta Redonda x Goiás

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Raulino de Oliveira

Transmissão: Disney+

Ferroviária x América-MG

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Fonte Luminosa

Transmissão: Disney+