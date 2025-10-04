Jogos de hoje (04/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Fluminense x Atlético-Mg
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Premiere
Bragantino x Grêmio
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques
Transmissão: Premiere
Internacional x Botafogo
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Beira-Rio
Transmissão: Premiere
Corinthians x Mirassol
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Neo Quimica Arena
Transmissão: Sportv
Campeonato Brasileiro – Série B
Chapecoense x Novorizontino
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Condá
Transmissão: Disney+
Volta Redonda x Goiás
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Municipal Raulino de Oliveira
Transmissão: Disney+
Ferroviária x América-MG
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Fonte Luminosa
Transmissão: Disney+