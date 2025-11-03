Segunda de Série B

Jogos de hoje (03/11/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Novorizontino joga hoje contra o Athletic.
Novorizontino joga hoje. Foto: Divulgação Novorizontino

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série B

América-MG x Novorizontino
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Independência — Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Disney+


Volta Redonda x Botafogo-SP
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Raulino de Oliveira— Volta Redonda (GO)
Transmissão: Disney+

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna