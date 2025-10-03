Jogos de hoje (03/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Athletic x Amazonas

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Joaquim Portugal

Transmissão: Disney+

Coritiba x Botafogo-SP

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Couto Pereira

Transmissão: Disney +

CRB x Avaí

Horário: 21h35 (Horário de Brasília)

Local: Couto Pereira

Transmissão: Disney +

Copa Libertadores Feminina

São Paulo x San Lorenzo

Horário: 20h00 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Florencio Sola

Transmissão: Sportv