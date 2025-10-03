Sextou com Série B

Jogos de hoje (03/10/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
O Líder Coritiba joga hoje contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Foto: Divulgação/Coritiba

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série B

Athletic x Amazonas
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Disney+

Coritiba x Botafogo-SP
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Couto Pereira
Transmissão: Disney +

CRB x Avaí
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Couto Pereira
Transmissão: Disney +

Copa Libertadores Feminina

São Paulo x San Lorenzo
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola
Transmissão: Sportv

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna