Jogos de hoje (03/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série B
Athletic x Amazonas
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Disney+
Coritiba x Botafogo-SP
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Couto Pereira
Transmissão: Disney +
CRB x Avaí
Horário: 21h35 (Horário de Brasília)
Local: Couto Pereira
Transmissão: Disney +
Copa Libertadores Feminina
São Paulo x San Lorenzo
Horário: 20h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Florencio Sola
Transmissão: Sportv
