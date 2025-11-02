Jogos de hoje (02/11/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A



Bahia x Bragantino

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova — Salvador (BA)

Transmissão: GE TV e Premiere

Ceará x Fluminense

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Castelão — Fortaleza (CE)

Transmissão: TV Globo e Premiere

Corinthians x Grêmio

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena — São Paulo (SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere

Internacional x Atlético-MG

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Beira-Rio — Porto Alegre (RS)

Transmissão: Prime Vídeo

Juventude x Palmeiras

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi — Caxias do Sul (RS)

Transmissão: Premiere

Vasco da Gama x São Paulo

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: São Januário — Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B



Amazonas x Cuiabá

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Carlos Zamith — Manaus (AM)

Transmissão: Disney+

Remo x Chapecoense

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Baenão — Belém (PA)

Transmissão: Disney+

Operário x Vila Nova

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Germano Krüger — Ponta Grossa (PR)

Transmissão: Disney+