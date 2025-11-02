Jogos de hoje (02/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Bahia x Bragantino
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova — Salvador (BA)
Transmissão: GE TV e Premiere
Ceará x Fluminense
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Castelão — Fortaleza (CE)
Transmissão: TV Globo e Premiere
Corinthians x Grêmio
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Neo Química Arena — São Paulo (SP)
Transmissão: TV Globo e Premiere
Internacional x Atlético-MG
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Beira-Rio — Porto Alegre (RS)
Transmissão: Prime Vídeo
Juventude x Palmeiras
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi — Caxias do Sul (RS)
Transmissão: Premiere
Vasco da Gama x São Paulo
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: São Januário — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Amazonas x Cuiabá
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Carlos Zamith — Manaus (AM)
Transmissão: Disney+
Remo x Chapecoense
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Baenão — Belém (PA)
Transmissão: Disney+
Operário x Vila Nova
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Germano Krüger — Ponta Grossa (PR)
Transmissão: Disney+