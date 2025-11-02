Não perca!!

Jogos de hoje (02/11/25): Quem joga e onde assistir?

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Athletico x Corinthians
Corinthians joga hoje. Foto: Divulgação/Corinthians

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A


Bahia x Bragantino
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena Fonte Nova — Salvador (BA)
Transmissão: GE TV e Premiere

Ceará x Fluminense
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Castelão — Fortaleza (CE)
Transmissão: TV Globo e Premiere

Corinthians x Grêmio
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Neo Química Arena — São Paulo (SP)
Transmissão: TV Globo e Premiere

Internacional x Atlético-MG
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Beira-Rio — Porto Alegre (RS)
Transmissão: Prime Vídeo

Juventude x Palmeiras
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Alfredo Jaconi — Caxias do Sul (RS)
Transmissão: Premiere

Vasco da Gama x São Paulo
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: São Januário — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B


Amazonas x Cuiabá
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Carlos Zamith — Manaus (AM)
Transmissão: Disney+

Remo x Chapecoense
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Baenão — Belém (PA)
Transmissão: Disney+

Operário x Vila Nova
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Germano Krüger — Ponta Grossa (PR)
Transmissão: Disney+

