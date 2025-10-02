Jogos de hoje (02/10/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Vitória x Ceará

Horário: 19h00 (Horário de Brasília)

Local: Barradão

Transmissão: Premiere

Fortaleza x São Paulo

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Transmissão: Premiere

Flamengo x Cruzeiro

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x Cuiabá

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Banpará Curuzu

Transmissão: Disney+

Vila Nova x Criciúma

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)

Transmissão: Disney +