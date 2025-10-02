Anota ai!

Jogos de hoje (02/10/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Flamengo joga hoje pela Libertadores
Flamengo joga hoje. Foto: Divulgação/ Flamengo

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Vitória x Ceará
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Barradão
Transmissão: Premiere

Fortaleza x São Paulo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: Premiere

Flamengo x Cruzeiro
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Paysandu x Cuiabá
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Curuzu
Transmissão: Disney+

Vila Nova x Criciúma
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)
Transmissão: Disney +

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna