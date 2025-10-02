Jogos de hoje (02/10/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Saiba os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Vitória x Ceará
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Barradão
Transmissão: Premiere
Fortaleza x São Paulo
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Arena Castelão
Transmissão: Premiere
Flamengo x Cruzeiro
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã
Transmissão: Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Paysandu x Cuiabá
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Banpará Curuzu
Transmissão: Disney+
Vila Nova x Criciúma
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA)
Transmissão: Disney +
