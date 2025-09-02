Jogos de hoje (02/09/25): Quem joga e onde assistir?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!

Brasileirão Série B

América-MG vs Avaí Horário: 19h30 Onde assistir: ESPN, Disney+ e SportyNet



Brasileirão Sub-17

Atlético-GO vs Vasco (Sub-17) Horário: 15h Onde assistir: Dragão TV (YouTube)

São Paulo vs Cuiabá (Sub-17) Horário: 15h Onde assistir: Canal do São Paulo no YouTube

Bahia vs América-MG (Sub-17) Horário: 15h Onde assistir: TV Bahêa (YouTube)

Corinthians vs Palmeiras (Sub-17) Horário: 19h30 Onde assistir: SporTV



Copa Paulista (oitavas de final – jogo de volta)

Comercial-SP vs Inter de Limeira Horário: 20h Onde assistir: Canal oficial da FPF no YouTube (Paulistão)

