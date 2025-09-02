Jogos de hoje (02/09/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Brasileirão Série B
- América-MG vs Avaí
- Horário: 19h30
- Onde assistir: ESPN, Disney+ e SportyNet
Brasileirão Sub-17
- Atlético-GO vs Vasco (Sub-17)
- Horário: 15h
- Onde assistir: Dragão TV (YouTube)
- São Paulo vs Cuiabá (Sub-17)
- Horário: 15h
- Onde assistir: Canal do São Paulo no YouTube
- Bahia vs América-MG (Sub-17)
- Horário: 15h
- Onde assistir: TV Bahêa (YouTube)
- Corinthians vs Palmeiras (Sub-17)
- Horário: 19h30
- Onde assistir: SporTV
Copa Paulista (oitavas de final – jogo de volta)
- Comercial-SP vs Inter de Limeira
- Horário: 20h
- Onde assistir: Canal oficial da FPF no YouTube (Paulistão)
