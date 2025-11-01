Duelo perto do Z4!!

Jogos de hoje (01/11/25): Quem joga e onde assistir?

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Cruzeiro joga hoje contra o Bahia.
Cruzeiro joga hoje Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Santos x Fortaleza
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Vila Belmiro — Santos (SP)
Transmissão: Premiere


Cruzeiro x Vitória
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Mineirão — Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Premiere

Mirassol x Botafogo
Horário: 18h00 (Horário de Brasília)
Local: Maião — Mirassol (SP)
Transmissão: Sportv e Premiere

Flamengo x Sport
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Goiás x Athletico
Horário: 16h00
Local: Serrinha — Goiânia (GO)
Transmissão: Disney+

Avaí x Athletic
Horário: 18h30
Local: Ressacada — Florianópolis (SC)
Transmissão: Disney+

