Jogos de hoje (01/11/25): Quem joga e onde assistir?

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!
Campeonato Brasileiro – Série A
Santos x Fortaleza
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Vila Belmiro — Santos (SP)
Transmissão: Premiere
Cruzeiro x Vitória
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Mineirão — Belo Horizonte (MG)
Transmissão: Premiere
Mirassol x Botafogo
Horário: 18h00 (Horário de Brasília)
Local: Maião — Mirassol (SP)
Transmissão: Sportv e Premiere
Flamengo x Sport
Horário: 21h00 (Horário de Brasília)
Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)
Transmissão: Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Goiás x Athletico
Horário: 16h00
Local: Serrinha — Goiânia (GO)
Transmissão: Disney+
Avaí x Athletic
Horário: 18h30
Local: Ressacada — Florianópolis (SC)
Transmissão: Disney+