Jogos de hoje (01/11/25): Quem joga e onde assistir?

Duelo perto do Z4!!

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Campeonato Brasileiro – Série A

Santos x Fortaleza

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Vila Belmiro — Santos (SP)

Transmissão: Premiere



Cruzeiro x Vitória

Horário: 16h00 (Horário de Brasília)

Local: Mineirão — Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Premiere

Mirassol x Botafogo

Horário: 18h00 (Horário de Brasília)

Local: Maião — Mirassol (SP)

Transmissão: Sportv e Premiere

Flamengo x Sport

Horário: 21h00 (Horário de Brasília)

Local: Maracanã — Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Sportv e Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

Goiás x Athletico

Horário: 16h00

Local: Serrinha — Goiânia (GO)

Transmissão: Disney+

Avaí x Athletic

Horário: 18h30

Local: Ressacada — Florianópolis (SC)

Transmissão: Disney+