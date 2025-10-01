Brasileirão e Champions League!

Jogos de hoje (01/10/25): Quem joga e onde assistir?

Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná
Palmeiras joga hoje na Libertadores
Palmeiras joga hoje. Foto: Divulgação/Palmeiras

Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino e feminino. Confira horários e onde assistir!

Saiba os jogos de hoje:

Campeonato Brasileiro – Série A

Palmeiras x Vasco
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Allianz Parque
Transmissão: Premiere

Mirassol x Bragantino
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Campos Maia
Transmissão: Premiere

Sport x Fluminense
Horário: 19h00 (Horário de Brasília)
Local: Ilha do Retiro
Transmissão: Premiere

Internacional x Corinthians
Horário: 19h30 (Horário de Brasília)
Local: Beira-Rio
Transmissão: Prime Vídeo

Botafogo x Bahia
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Estadio Nilton Santos
Transmissão: TV Globo e Premiere

Santos x Grêmio
Horário: 21h30 (Horário de Brasília)
Local: Vila Belmiro
Transmissão: TV Globo, G TV e Premiere

