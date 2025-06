Jogo do Fluminense hoje: onde assistir Flu x Ulsan HD

Hoje, dia 21 de junho, é dia de jogo do Fluminense contra o Ulsan Hyundai, que se enfrentam às 19h (horário de Brasília). O MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, será o palco da jogo, pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

O Tricolor, que deixou boa impressão ao empatar sem gols com o Borussia Dortmund na estreia, busca a vitória para se consolidar na briga pela classificação. Um resultado positivo colocaria o time carioca em situação confortável no grupo.

Por outro lado, o Ulsan, representante da Coreia do Sul, vive situação complicada na competição. Derrotado pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na primeira rodada, o time asiático precisa vencer de qualquer jeito para seguir com chances de classificação no torneio.

Onde assistir Fluminense x Ulsan Hyundai

O jogo do Fluminense hoje contra Ulsan Hyundai terá transmissão ao vivo em várias plataformas. Na TV aberta, o torcedor poderá assistir pela Globo; na TV fechada, pelo canal SporTV. O jogo também estará disponível via streaming no Globoplay e no DAZN, além da CazéTV (assista aqui) e no site GE.

Prováveis escalações

O técnico do Flu, Renato Gaúcho, deve manter a base da equipe que enfrentou os alemães no jogo anterior. A principal dúvida está no comando do ataque: Everaldo, que desperdiçou oportunidade clara na estreia, disputa posição com o argentino Germán Cano.

O Ulsan atravessa momento instável na temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, além de dois empates e duas derrotas. Para tentar surpreender na segunda rodada do Mundial, o time sul-coreano aposta na dupla brasileira formada por Erick Farias e Yago Cariello.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Arias, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato gaúcho.

Ulsan

Hyeon-woo; Trojac, Kang Sang-Woo, Kim, Yong-gwon, Ludwigson; Lee Chung-young, Jung Woo-young, Bojanic, Ko Seung-Beon; Um Won-sang, Erick Farias. Técnico: Pan-Gon Kim.

Ficha técnica

Jogo: Fluminense x Ulsan Hyundai

Grupo/Rodada: Segunda rodada do Grupo F

Dia/Horário: sábado, 21 de junho de 2025, às 19h (horário de Brasília)

Estádio: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos