SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Diante da escassez de reforços, o técnico Jesualdo Ferreira vem dando espaço para vários Meninos da Vila na equipe profissional do Santos no início da temporada 2020. Antes da paralisação devido à pandemia de coronavírus, seis garotos foram utilizados, e o português já tem outros dois como próximas apostas.

Os meias Anderson Ceará, de 20 anos, e Ivonei, de 17, foram inscritos no Campeonato Paulista pouco antes da paralisação e chegaram a figurar no banco de reservas. Ceará iniciou o ano no Santos B, enquanto Ivonei disputou a Copinha e foi alçado ao time B após bom desempenho. Os dois chamaram atenção da comissão técnica de Jesualdo, que comanda as atividades da equipe.

“O Jesualdo falava comigo para melhorar meu posicionamento dentro de campo e ser mais agressivo. Os conselhos foram me dando confiança que em algum momento ele poderia me chamar e eu tinha que esta preparado”, disse Anderson Ceará à reportagem.

“Treinei no time B por uma semana e fiz um treino no principal, aí conversamos. Ele me falou algumas ideias, disse para eu seguir trabalhando e tal, que uma oportunidade poderia aparecer”, contou Ivonei, também com exclusividade à reportagem.

Os dois garotos são considerados joias na base santista já há algum tempo. Enquanto Ivonei já tinha participado de atividades com o profissional no ano passado, Anderson Ceará chegou a estrear na equipe principal sob o comando de Cuca, mas rompeu o ligamento cruzado do joelho, lesão que o afastou de boa parte da temporada no ano passado.

Ceará despertou recentemente interesse do Red Bull Bragantino, mas o Santos fez jogo duro para liberá-lo acreditando no potencial do jogador e o negócio esfriou. O meia não nega que a proposta era boa, mas enfatiza que escolheu ficar.

“No final do ano passado, recebi algumas boas propostas, em termos de oportunidade e projeto, mas meu desejo foi permanecer no Santos. Estou há muito tempo no clube e não queria sair sem estrear no profissional e retribuir o que fizeram por mim. O Santos foi muito sincero comigo. Me mostrou um projeto e disse que, se eu trabalhasse certinho, as oportunidades no Paulista iriam aparecer”, explicou Ceará.

Já Ivonei foi um dos destaques do Santos na Copa São Paulo deste ano e soma convocações para as seleções brasileiras de base. O meia teve sucesso na base atuando ao lado de Sandry e Kaio Jorge, dois Meninos da Vila que já estão mais firmes no profissional. Agora, ele quer buscar seu espaço, mas com calma.

“Quando acabar toda essa crise que estamos vivendo e voltar ao normal, vou trabalhar, buscar meu espaço e aguardar uma oportunidade. Estou tranquilo em relação a isso”, afirmou Ivonei.

Até aqui, Jesualdo já deu espaço para oito Meninos da Vila: Kaio Jorge, Yuri Alberto, Renyer, Tailson, Arthur Gomes e Sandry, além dos já mais experientes —mas ainda assim crias da base santista— Lucas Veríssimo e Alison.