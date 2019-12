O técnico André Jardine anunciou nesta segunda-feira a convocação da seleção brasileira para o Pré-Olímpico, que será realizado na Colômbia no início de 2020, e incluiu nomes que tem se mostrado como promissoras revelações no futebol nacional, como Antony e o Reinier. Mas também incluiu atletas que já atuam fora do País, como Gabriel Martinelli e Douglas Luiz.

O São Paulo foi o clube com mais jogadores convocados por Jardine – três -, sendo eles Antony, Walce e Igor Gomes. O meia, aliás, foi uma das novidades da relação do treinador ma comparação com listas anteriores, assim como o flamenguista Reinier, os zagueiros Gabriel, do Lille, e Robson Bambu, do Athletico-PR, além do atacante santista Yuri Alberto.

Como a competição não faz parte do calendário oficial da Fifa, a CBF tem de negociar a liberação dos jogadores com os seus clubes. Com isso, alguns nomes precisaram ficar de fora da lista. O treinador, por exemplo, não chamou atletas que seriam presença óbvia em uma relação sem restrições, como os atacantes Rodrygo e Vinicius Junior, ambos do Real Madrid.

Assim, ainda há o risco de que alguns desses jogadores convocados nesta segunda-feira não sejam liberados pelos seus clubes, embora a CBF tenha destacado que conversou com as equipes antes da divulgação da lista.

Um caso específico envolve Reinier. O flamenguista havia sido convocado para o Mundial Sub-17, mas não foi liberado pelo clube, desfalcando a seleção. Agora, foi lembrado para a equipe que disputará o Pré-Olímpico. Mas como está com seu time para a disputa do Mundial no Catar, não terá 30 dias de ferias se for, de fato, defender a seleção na Colômbia.

Além disso, nove jogadores chamados atuam na Europa, o que pode dificultar a liberação dos atletas. Já os nomes de clubes nacionais – 14 – estarão ainda em período de treinos e no início de temporada, com compromissos apenas pelos campeonatos estaduais.

“A gente acredita que a lista seja definitiva. As competições na Europa ainda estão acontecendo, atletas atuando, outros de férias. A gente torce para que seja definitiva, mas estamos preparados. Construímos uma ideia para não ficarmos presos a jogadores”, afirmou Jardine.

O torneio será disputado a partir de 18 de janeiro, sendo que a estreia do Brasil vai ser no dia seguinte, contra o Peru. Na sequência da primeira fase, terá pela frente Uruguai (dia 22), Bolívia (dia 28) e Paraguai (dia 31). Os dois primeiros colocados da chave vão se classificar para o quadrangular final.

Essa etapa decisiva vai ser disputada até 9 de fevereiro, sendo que os dois primeiros colocados vão se classificar á Olimpíada de Tóquio. E a seleção vai iniciar a sua preparação em 3 de janeiro, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde treinará até o dia 15.

Em sua preparação para o Pré-Olímpico, a seleção disputou 11 partidas sob o comando de Jardine, com oito vitórias, um empate e duas derrotas, incluindo a conquista do Torneio Maurice Revello, o tradicional Torneio de Toulon.

Confira a lista de convocados da seleção para o Pré-Olímpico:

Goleiros: Cleiton (Atlético-MG) Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio).

Laterais-direitos: Emerson (Betis) e Guga (Atlético-MG).

Laterais-esquerdos: Ayrton Lucas (Spartak Moscou) e Caio Henrique (Fluminense).

Defensores: Gabriel (Lille), Ibañez (Atalanta), Robson Bambu (Athletico-PR) e Walce (São Paulo).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Athletico-PR), Douglas Luiz (Aston Villa), Igor Gomes (São Paulo), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Flamengo) e Wendel (Sporting Lisboa).

Atacantes: Antony (São Paulo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedrinho (Corinthians) e Yuri Alberto (Santos).