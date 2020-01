Incontível nesta temporada, James Harden alcançou um recorde pessoal expressivo neste sábado. Em mais uma noite de brilho, o “Barba” anotou 32 pontos na vitória arrasadora do Houston Rockets sobre o Minnesota Timberwolves por 130 a 109 e passou da marca dos 20.000 pontos na NBA.

Harden entrou em quadra com 19.990 pontos em sua carreira. Ele jogou por 27 minutos e atingiu a marca histórica por meio de um bola de três convertida no segundo quarto. O “Barba” se tornou o 45º jogador a ultrapassar a contagem de 20.000 pontos na NBA, sendo o sétimo mais jovem. Apenas LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Michael Jordan and Oscar Robertson conseguiram o feito com menos idade.

Cestinha do jogo, Harden também contribuiu com 12 rebotes e oito assistências na lavada de 30 pontos de vantagem em cima dos Timberwolves. Ele teve o auxílio importante de Russell Westbrook, que anotou 30 pontos e deu dez assistências. Os Rockets ocupam o quarto lugar da Conferência Oeste.

O líder com muita folga da Oeste segue sendo o Los Angeles Lakers, que, mesmo sem seus dois principais astros, LeBron James e Anthony Davis, além do titular Danny Green, superou o Oklahoma City Thunder por 125 a 110, fora de casa, e chegou à oitava vitória seguida na temporada.

Kyle Kuzma foi o grande destaque, com 36 pontos. Rajon Rondo e Dwight Howard atingiram “double-doubles”. O primeiro fez 21 pontos e apanhou 12 rebotes e o segundo anotou 12 pontos e pegou 14 rebotes. Mesmo gripado, LeBron ficou no banco de reservas incentivando seus companheiros. Davis se recupera de dores nas costas.

Na outra Conferência, a Leste, o Milwaukee Bucks continua arrasador e disparado na liderança. Comandado pelo astro grego Giannis Antetokounmpo, cestinha com 32 pontos e que ainda pegou 17 rebotes e contribuiu com seis assistências, o time de Wisconsin sobrou e venceu o Portland Trail Blazers por 122 a 101, fora de casa, para engatar o terceiro triunfo consecutivo na temporada.

Apoiado no forte jogo coletivo e liderado por Luka Doncic, o Dallas Mavericks bateu o Philadelphia 76ers por 109 a 91, em casa. O talentoso jogador esloveno marcou 19 pontos, deu 12 assistências e pegou oito rebotes. O pivô canadense Dwight Powell também foi bem – 19 pontos e 12 rebotes.

A maior diferença de pontos na rodada deste sábado foi aplicada pelo Boston Celtics, que arrasou o New Orleans Pelicans por 140 a 105, em Boston. O ala-pivô Jayson Tatum marcou 41 pontos, a melhor marca da sua carreira. O pivô turco Enes Kanter saiu do banco para se destacar, obtendo um “double-double” (22 pontos e 19 rebotes).

Em outros confrontos da rodada deste sábado, o Denver Nuggets, terceiro colocado da Oeste, tropeçou em casa e foi derrotado pelo Cleveland Cavaliers por 111 a 103. Em Detroit, o Chicago Bulls, liderado por Zach LaVine, superou os Pistons por 108 a 99 e ampliou a soberania diante da franquia do Michigan, já que venceu o rival pela quarta vez nesta temporada.

Acompanhe os jogos da rodada deste domingo:

New York Nicks x Miami Heat

Washington Wizards x Utah Jazz

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Toronto Raptors x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

Phoenix Suns x Charlotte Hornets