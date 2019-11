Com três gols marcados nos últimos minutos do jogo na cidade de Pristina, a já classificada Inglaterra goleou a seleção do Kosovo por 4 a 0, neste domingo, e garantiu uma vaga entre os cabeças de chave da próxima edição da Eurocopa a ser disputada em 2020, sem sede fixa.

As seis equipes com melhor desempenho nas 10 chaves existentes nas Eliminatórias do torneio continental terão esse privilégio no ano que vem. Como chegou aos 21 pontos após oito rodadas, no encerramento do Grupo A da competição, a seleção comandada pelo técnico Gareth Southgate garantiu o seu posto nesta condição.

Já o Kosovo, mesmo derrotado de forma contundente neste domingo e apenas terceiro colocado na chave com 11 pontos, conseguiu um lugar na repescagem do qualificatório graças ao bom desempenho na Liga das Nações. Os chamados playoffs definirão as últimas quatro das 24 vagas existentes para a fase final da competição.

O gol inaugural da partida foi marcado por Harry Winks, que, bem posicionado na área, aproveitou assistência do lateral-direito Chamberlain, aos 31 minutos da primeira etapa.

Enfrentando um adversário aplicado taticamente e com boa disposição física, os ingleses, que atuaram com uma equipe bastante modificada, só conseguiram ampliar a vantagem no placar aos 34 minutos do segundo tempo, quando Harry Kane esbanjou oportunismo para marcar o segundo gol.

Com a defesa adversária finalmente mais aberta, Rashford completou jogada de Sterling, aos 38 minutos, e Mount fechou o placar, já aos 47, mandando para o gol trama montada junto com Dresevic e Kane.

Segunda colocada no grupo com 15 pontos, a República Checa, que também já iniciou a rodada classificada para a Eurocopa, foi derrotada pela Bulgária, em Sófia, por 1 a 0. O gol único do confronto foi anotado por Bozhikov.