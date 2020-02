Penúltimo colocado na classificação geral e ameaçado pelo rebaixamento, o Ituano ainda corre atrás de sua primeira vitória no Campeonato Paulista. No fechamento da sexta rodada vai tentar quebrar o jejum diante da Ponte Preta. O jogo será realizado no Estádio Novelli Júnior, em Itu, nesta segunda-feira a partir das 20 horas.

Em cinco jogos, o Ituano empatou três vezes e perdeu duas. Com três pontos só está na frente do Botafogo, com dois, e nem sonha mais com vaga pelo Grupo C, ficando bem atrás de São Paulo, Inter de Limeira e Mirassol.

A Ponte Preta vive uma situação curiosa no fraco Grupo B, ocupando a vice-liderança com seis pontos, atrás do Santos, mas na frente de Água Santa (5) e Oeste (4). Além disso, busca a reabilitação porque perdeu seus dois últimos jogos. Caiu diante da Internacional, por 2 a 1, em Limeira, e perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, em Campinas.

“Na minha concepção, o resultado anormal foi nossa derrota em Limeira. Porque diante do Palmeiras fizemos um jogo parelho e poderíamos ter até vencido”, disse o técnico Gilson Kleina, que durante a semana comemorou a passagem à segunda fase da Copa do Brasil após a vitória por 2 a 1 em cima do Novo Hamburgo, no Sul.

Em relação ao time, apesar do treino fechado no domingo, vai ter duas mudanças. Uma delas no gol, onde Ivan reassume a condição de titular após sua volta da seleção brasileira que disputou o Pré-Olímpico na Colômbia e garantiu vaga para as Olimpíadas de Tóquio.

Ygor Vinhas volta a ser reserva, apesar das boas atuações nos últimos jogos. No meio-campo, Vinícius Zanocelo entra na vaga de João Paulo, que cumpre suspensão por ter sido expulso diante do Palmeiras.

No Ituano, o técnico Vinícius Bergantin mantém a mesma formação que empatou sem gols com o Novorizontino, fora de casa, na rodada passada. Antes também tinha empatado fora com o Água Santa, por 1 a 1, e em casa com o Botafogo por 2 a 2.

O Ituano conta com o experiente Corrêa, aos 38 anos, no meio-campo e usa um bom sistema de jogo. Mas tem apresentado muita deficiência nas finalizações. Não conseguiu suprir à altura dois jogadores que atuaram ano passado: o meia Morato, que se transferiu ao Bragantino e o atacante Martinelli que foi negociado com o Arsenal da Inglaterra.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X PONTE PRETA

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Suéliton, Ricardo Silva e Léo Rigo; Baralhas, Marcos Serrato e Corrêa; Gabriel Taliari, Yago e Luiz Paulo. Técnico: Vinícius Bergantin.

PONTE PRETA – Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Bruno Reis e Vinícius Zanocelo; Felipe Saraiva, Roger e Bruno Rodrigues. Técnico: Gilson Keina.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araujo.

HORÁRIO – 20h.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).