O surfista Italo Ferreira conquistou seu primeiro título mundial nesta quinta-feira ao brilhar na etapa de Pipeline do Circuito Mundial, no Havaí. Ele levou a melhor sobre seus adversários na última etapa da temporada organizada pela WSL (Liga Mundial de Surfe, da sigla em inglês) e faturou o cobiçado troféu, deixando fortes rivais para trás como os brasileiros Gabriel Medina e Filipe Toledo, o sul-africano Jordy Smith e o norte-americano Kolohe Andino, que iniciaram o evento também com chances.

“Eu não acredito. Era o meu sonho, lutei minha vida toda por isso. Dedico para minha avó e meu tio que morreram faz pouco tempo”, afirmou o surfista, aos prantos, bastante emocionado. Ele superou Medina na final da competição e com isso confirmou o primeiro título mundial em seu currículo. “O Gabriel é um grande competidor, parabéns para ele que brigou até o fim. É incrível isso estar acontecendo”, continuou.

O título coloca Italo na pequena galeria de campeões mundiais e um dos poucos brasileiros a conseguir tal feito. Além dele, Gabriel Medina tem duas taças e Adriano de Souza, o Mineirinho, uma. O resultado ainda mostra a força da “Brazilian Storm”, como essa geração de surfistas nacionais é chamada. Nos últimos seis anos, em quatro o Brasil foi campeão – as outras duas foram vencidas pelo havaiano John John Florence.

A conquista veio da maneira mais emocionante possível. Italo passou por Jadson André, Peterson Crisanto, Yago Dora e Kelly Slater até chegar à final. Do outro lado da chave, Medina superou Imaikalani deVault, Caio Ibelli, John John Florence e Griffin Colapinto. Só que na disputa entre os dois brasileiros na final, Italo levou a melhor, ganhou por 15,56 a 12,94 e fez a festa nas areias de Pipeline com sua torcida.

O título coroa uma ótima temporada de Italo, que também colocou em sua galeria de conquistas um outro importante troféu em 2019: o do ISA Games, em Miyazaki, no Japão, quando superou surfistas do mundo inteiro para ficar com a medalha de ouro no evento que serviu para sentir as ondas do país que receberá os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Lá, Italo protagonizou uma das melhores histórias do ano. Ele teve o passaporte furtado nos EUA, precisou correr contra o tempo para tirar nova documentação, ter o visto japonês e chegar ao local de competição. Quando desembarcou no aeroporto de Miyazaki, sua bateria estava na água. Deixou suas malas para trás, pegou carona, chegou na praia sem equipamento, pegou uma prancha emprestada com Filipe Toledo e se classificou. Depois disso, deu um show nas fases seguintes e foi campeão.

Já na primeira etapa do ano do Circuito Mundial de Surfe, em Gold Coast, ele foi campeão e começou com o pé direito. No evento seguinte, em Bells Beach, também na Austrália, acabou caindo nas quartas de final. Já a terceira parada foi em Bali, mas ele não teve um bom resultado em Keramas.

Com um desempenho um pouco irregular, Italo acabou sendo eliminado para o havaiano John John Florence em Margaret River nas quartas de final. A ducha de água fria veio em casa, na etapa de Saquarema, no Brasil, quando ele deu adeus cedo à disputa ficando apenas na 17ª posição da etapa brasileira.

Com resultados não tão bons, ele sabia que precisava reagir no Circuito Mundial e foi isso que fez na África do Sul, ao chegar na final e perder apenas para Gabriel Medina. Na sequência, no Taiti, obteve um 17º lugar e no evento seguinte, na piscina de ondas de Kelly Slater, na Califórnia, ficou na nona posição.

Após esses resultados não tão empolgantes, Italo quase jogou a toalha, mas reuniu forças e partiu cedo para a Europa, a fim de reagir na temporada. Na disputa em Hossegor, na França, foi vice-campeão, perdendo a decisão para Jeremy Flores, e depois, em Peniche, ganhou o evento português e chegou ao Havaí como líder do ranking mundial.

Usando a lycra amarela, ele teve o experiente Shane Dorian como conselheiro em Pipeline, aproveitando as dicas do surfista local para se dar bem nos tubos do North Shore havaiano. E com boa performance nas ondas mais famosas do mundo, Italo conquistou seu primeiro troféu de campeão e já avisou que quer mais.