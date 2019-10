A disputa pelo título do Circuito Mundial de Surfe e pelas vagas brasileiras na Olimpíada de Tóquio ficou mais acirrada com a conclusão da etapa da França, a nona das 11 previstas para a temporada 2019. Nesta sexta-feira, Ítalo Ferreira foi vice-campeão do evento em Hossegor, tendo perdido a final para o francês Jeremy Flores.

O brasileiro Gabriel Medina, que nesta sexta foi eliminado nas oitavas de final, continua na frente do ranking, com 48.015 pontos, seguido pelo compatriota Filipe Toledo, com 45.730, e pelo sul-africano Jordy Smith, com 43.515. Ítalo agora é o quarto colocado, com 42.400, à frente do norte-americano Kolohe Andino, com 41.250.

O surfe do Brasil iniciou o dia com três representantes nas oitavas de final, mas só Ítalo conseguiu avançar. Medina deixou o evento ao perder para o australiano Adrian Buchan por 10 a 9,5, enquanto Yago Dora, punido por interferência, caiu diante de Andino por 10,33 a 6.

Ítalo abriu o seu dia derrotando o francês Michael Bourez por 13,84 a 8,06, avançando às quartas de final. Depois, obteve a classificação às semifinais ao bater Andino por 13,93 a 11,36. E se garantiu na decisão ao fazer 11,6 a 10,83 no italiano Leonardo Fioravanti ainda que tenha se lesionado ao tentar um aéreo.

Só que aí Flores se deu melhor na final ao conseguir a nota 9,67 logo em sua primeira onda. No somatório, derrotou Ítalo por 15 a 8,23. Mas o potiguar vai deixar a França mais vivo na briga pelo título mundial e por uma das vagas brasileiras nos Jogos de Tóquio – são duas por país se os surfistas terminarem o campeonato entre os dez primeiros. Já Flores fez história ao se tornar o primeiro francês ao vencer a etapa de Hossegor.

A etapa de Portugal, em Peniche, será a próxima do campeonato e está marcada para se iniciar na quarta-feira. Ítalo foi o vencedor dessa disputa no ano passado.