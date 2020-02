O atacante Gustavo, ex-Corinthians, é o novo reforço do Internacional. O clube gaúcho anunciou, nesta terça-feira, o acerto com o jogador, que vai assinar contrato de empréstimo até dezembro.

Natural de Registro, interior de São Paulo, Gustagol, como é chamado, iniciou a carreira no Taboão da Serra, equipe na qual foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2014, com nove gols.

Foi contratado em seguida pelo Criciúma e depois foi emprestado para o Nacional, de Portugal, em 2015. No ano seguinte, Gustavo foi um dos destaques da Série B do Brasileiro, o que despertou interesse do Corinthians.

Em grande sucesso no Parque São Jorge, o atacante foi emprestado para o Fortaleza, sob o comando de Rogério Ceni. Ele fez 30 gols na temporada de 2018 e finalizou o ano com o título da Série B e a marca de maior goleador do futebol brasileiro. De volta ao Corinthians, fez 53 jogos na temporada passada e marcou 14 gols.

JULGAMENTO – O volante Musto será julgado na quinta-feira pela expulsão no Gre-Nal de sábado, no Beira-Rio, pela semifinal primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Denunciado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita “prática de ato desleal ou hostil durante a partida”, o argentino pode pegar punição de um a três jogos.

A delegação do Inter chegou nesta terça-feira a Ibagué, na Colômbia, para o primeiro duelo da terceira fase da Copa Libertadores, diante do Tolima, após enfrentar uma viagem tumultuada desde Bogotá.

Alguns jogadores chegaram passando mal, pois o trajeto foi percorrido de ônibus em alta velocidade em estradas repletas de curvas fechadas.

Após o duelo desta quarta-feira, às 21h30, as duas equipes voltam a se enfrentar dia 26, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo deste confronto vai garantir vaga na fase de grupos da Libertadores.