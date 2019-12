Depois de semanas de espera, a diretoria do Internacional anunciou de forma oficial, nesta segunda-feira, a contratação do técnico argentino Eduardo Coudet, de 45 anos. Dois dias depois de seu último compromisso pelo Racing, da Argentina, o treinador assume o comando do clube gaúcho na vaga deixada por Zé Ricardo, que treinou o time na parte final do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o Internacional, Eduardo Coudet chegará a Porto Alegre nesta quarta-feira para assinar um contrato válido até o final de 2021. O seu último trabalho foi no Racing, onde sagrou-se campeão argentino da temporada 2018/2019 e conquistou o título do Troféu dos Campeões no último sábado, derrotando o Tigre na final.

No Internacional, Eduardo Coudet chegará sob pressão, já que terá a missão de ter de classificar a equipe para a fase de grupos da Copa Libertadores. Com o sétimo lugar no Brasileirão, o time gaúcho garantiu qualificação apenas para as fases preliminares da competição e precisará passar por dois confrontos antes de ingressar em uma das chaves.

Junto com o treinador chegam o auxiliar Ariel Broggi, os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

O técnico iniciou a sua trajetória no Rosário Central, em 2015. No mesmo ano, terminou o Campeonato Argentino na terceira posição, classificando a equipe para a Libertadores de 2016, e foi finalista da Copa Argentina. Na competição continental, fez mais uma grande campanha, chegando às quartas de final do torneio, sendo eliminado para o Atlético Nacional, da Colômbia, que tornou-se campeão depois. Também em 2016 decidiu mais uma edição da Copa Argentina, desta vez contra o River Plate.

No meio de 2017, Eduardo Coudet foi contratado pelo Tijuana, do México. Permaneceu na equipe até o final do ano e logo foi para o Racing, onde esteve no comando técnico nas últimas duas temporadas. Como jogador, Eduardo Coudet atuou em grandes clubes argentinos como River Plate, Rosário Central e San Lorenzo. Também passou pelo futebol mexicano (San Luis e Necaxa) e atuou na Espanha, pelo Celta.