A diretoria do Internacional anunciou nesta quarta-feira mais um reforço para a temporada de 2020. No dia da reapresentação dos jogadores, que começaram a trabalhar com o técnico argentino Eduardo Coudet, o clube acertou a contratação do meia Thiago Galhardo, de 30 anos e que estava no Ceará, em um compromisso que irá até o final deste ano.

O jogador, que está em Porto Alegre desde terça-feira, já se apresentou juntamente com seus novos companheiros de time. Ele é o terceiro reforço colorado para a temporada de 2020. Os outros são o volante argentino Damián Musto e o lateral-direito Rodinei; este só se apresentará neste sábado por ter disputado o Mundial de Clubes da Fifa com o Flamengo.

Nesta quarta-feira, pela manhã, Thiago Galhardo foi ao CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube. O meia foi avalizado por Eduardo Coudet, que o enfrentou quando era técnico do Racing contra o Vasco, em 2018.

Thiago Galhardo iniciou a sua carreira profissional no Bangu, em 2010. Entre 2011 e 2016 passou por Botafogo, Comercial-SP, América-RN, Boa, Brasiliense, Madureira, Coritiba e Red Bull Brasil até chegar à Ponte Preta. Na equipe paulista recebeu proposta para atuar no futebol japonês e se transferiu para o Albirex Niigata.

Após uma temporada, Thiago Galhardo foi contratado pelo Vasco, em 2018. Na equipe cruzmaltina atuou 52 vezes, assinalando nove gols. Já no início de 2019 acertou a sua ida para o Ceará. Foi destaque da equipe no Campeonato Brasileiro, no qual disputou 34 das 38 rodadas e marcou 12 gols.