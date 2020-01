O Corinthians conseguiu furar apenas uma vez a melhor defesa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na noite desta terça-feira, e foi facilmente eliminado nas semifinais pelo Internacional, que se garantiu na decisão ao derrotá-lo por 3 a 1, na Arena Barueri.

Essa foi a primeira derrota do time comandado por Dyego Coelho, que vinha de quatro vitórias seguidas. Sem ser campeão desde 1998, o Internacional aguarda a definição do seu adversário na final. Será quem passar no duelo entre Oeste e Grêmio, marcado para essa quarta-feira, às 17h30, também em Barueri.

O primeiro lance de perigo do jogo foi do Inter aos sete minutos. Praxedes desviou cruzamento rasteiro e Guilherme fez boa defesa. Na sequência, Guilherme Pato bateu em cima do goleiro corintiano. Melhor em campo, o Inter não demorou para abrir o placar em Barueri. Guilherme Pato arriscou de fora da área e mandou no cantinho, aos 15 minutos.

O Corinthians reagiu e só não empatou porque Emerson espalmou chute de Ruan Oliveira. O time paulista passou a ter mais posse de bola, mas tinha dificuldades para entrar na área adversária. No último lance do primeiro tempo, Léo Pereira cruzou e Rafael, livre de marcação, cabeceou para fora.

A situação do Corinthians ficou ainda mais delicada aos quatro minutos da segunda etapa. Guilherme Pato desarmou Lucas Pires e cruzou rasteiro para Matheus Monteiro completar para o gol aberto.

Desesperado, o Corinthians se lançou para frente e deu espaço para os contra-ataques da equipe gaúcha. Aos 15, Matheus Monteiro levou perigo em chute por cima. O time paulista quase diminuiu com Adson, mas o chute foi nas mãos de Emerson.

Aos 30 minutos, Nicolas soltou a bomba de fora da área e mandou no ângulo de Guilherme, fazendo o terceiro para o Inter e calando de vez a Arena Barueri. O abatimento tomou conta dos jogadores corintianos. Com uma cobrança perfeita de falta do meia Ruan Oliveira, o Corinthians diminuiu aos 41, mas não evitou o triunfo do Inter.