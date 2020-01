O Internacional oficializou nesta quarta-feira mais uma contratação para a temporada 2020. O clube gaúcho se reforçou com o lateral-esquerdo Moisés, que estava no Bahia e assinou vínculo válido até o final de 2021. Em troca, na negociação, o clube nordestino receberá o também lateral Zeca.

continua depois da publicidade

A contratação de Moisés é mais uma tentativa do Inter de solucionar a inconstância na lateral esquerda, algo que se tornou comum especialmente após a venda de Iago, no meio de 2019, para o alemão Augsburg. Depois disso, o próprio Zeca, Uendel, Natanael e Erik receberam chances na posição, mas não convenceram o torcedor do clube gaúcho na temporada passada.

Moisés chega ao Inter após conquistar o status de titular do Bahia na temporada 2019, em que disputou 55 jogos, sendo 30 no Campeonato Brasileiro, sob o comando do técnico Roger Machado. Antes, teve passagens por Comercial-SP, Batatais, Madureira, Corinthians, Bragantino e Botafogo. E possui três títulos estaduais no seu currículo, além do Campeonato Brasileiro de 2017.

Com a oficialização da contratação de Moisés, o Inter chega a cinco reforços confirmados para a temporada 2020. Antes dele, o clube havia anunciado o lateral-direito Rodinei, os meio-campistas Damián Musto e Thiago Galhardo e o atacante Marcos Guilherme.

A estreia do Inter na temporada 2020 e do técnico Eduardo Coudet no clube será em 23 de janeiro, quando visitará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.