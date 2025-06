Inter de Milão x Urawa Red: onde assistir ao vivo, horário, palpites e escalações do jogo do Mundial de Clubes

Inter de Milão e Urawa Red Diamonds se enfrentam neste sábado (21), às 16h (de Brasília), no Lumen Field, em Seattle, pela segunda rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa 2025.

Inter de Milão, atual vice-campeã da Champions League, busca se recuperar de uma estreia frustrante no torneio. Já o Urawa Red Diamonds vem de uma derrota, mas com a força da torcida para enfrentar a equipe italiana.

Como assistir ao vivo Inter de Milão x Urawa Red Diamonds

Os torcedores poderão assistir Milão x Urawa Red ao vivo às 16h deste sábado (21/06) pela TV aberta, na Rede Globo ou pela transmissão ao vivo no CazéTV (Prime Video), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming), DAZN (streaming).

Atual vice-campeã da Champions League, a Inter de Milão busca a reabilitação após uma estreia frustrante no Mundial. O Nerazzurri não passou de um empate em 1 a 1 com o Monterrey, que conta com o zagueiro Sergio Ramos como principal estrela. A partida marcou a estreia do ex-zagueiro romeno Cristian Chivu no comando técnico do time italiano, após a saída de Simone Inzaghi.

Do outro lado, o Urawa Red Diamonds tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 sofrida para o River Plate na rodada de abertura. A missão é complicadíssima para os japoneses, mas eles contam com um trunfo importante: sua fanática torcida, que já fez bonito no primeiro jogo e promete empurrar o time mesmo contra um adversário muito superior tecnicamente.

Palpites sobre o jogo

Mesmo com o tropeço na estreia, a Inter segue como favorita absoluta no Grupo E e para o confronto deste sábado.

Considerando a diferença técnica entre as equipes e a potência ofensiva dos italianos, com nomes como Lautaro e Thuram, a expectativa é que a Inter de Milão vença com pelo menos dois gols de diferença.

Escalações prováveis

Inter de Milão

Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Mkhitaryan, Asllani e Carlos Augusto; Lautaro Martinez e Esposito. Técnico: Christian Chivu.

Urawa Red Diamonds

Nishikawa; Ishihara, Boza, Hoibraten e Naganuma; Gustafsson, Yasui, Kaneko e Watanabe; Matheus Sávio e Matsuo. Técnico: Maciej Skorza.

Aribtragem

Árbitro: Dahane Beida (MTN)

Dahane Beida (MTN) Assistentes: Jerson Emiliano Dos Santos (ANG) e Stephen Yiembe (KEN)

Jerson Emiliano Dos Santos (ANG) e Stephen Yiembe (KEN) VAR: Não divulgado