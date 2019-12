O Guarani evita revelar os nomes dos possíveis reforços para o Campeonato Paulista. Apesar de todo sigilo, até para evitar maior concorrência no mercado, a diretoria tem encaminhada algumas negociações e espera apresentar novidades em breve. Um dos atletas no radar é Alê, volante que ficou sem vínculo com o Cuiabá, clube pelo qual atuou nos últimos três anos.

continua depois da publicidade

Um dos trunfos do clube campineiro é Michel Alves. O novo executivo de futebol foi o responsável pela indicação e possui grande prestígio por terem trabalhado junto neste ano no Cuiabá – até agora, entretanto, não houve formalização de proposta.

O jogador foi um dos principais destaques do clube do Centro-Oeste nos dois últimos anos. Após falta de consenso entre as partes, ele não renovou contrato ao término da Série B e vai seguir carreira longe da Arena Pantanal.

Neste ano, foi o melhor jogador do Campeonato Mato-Grossense, com três gols nas finais, além de ser um dos preferidos da torcida nesta temporada – cinco bolas na rede em 46 jogos.

Valorizado no mercado, Alê também desperta interesse de outros clubes e já tem, em mãos, três ofertas concretas para o ano que vem, de Água Santa, Novorizontino e CRB.